Обновленный Hyundai Tucson обкатывают на Нюрбургринге

Фото: Spy Car

Компания Hyundai продолжает подготовку к выводу в продажу обновленного кроссовера Tucson. Накануне прототип автомобиля, облаченный в плотный камуфляж, был заснят на трассе Нюрбургринг (Германия).

Напомним, ранее в этом году стало известно, как будет выглядеть эта модель. Ожидается, что кроссовер получит футуристичный дизайн в стиле последних моделей южнокорейской марки. Кроме того, Daily-Motor.Ru в июне выяснил, что обновленный Tucson планируют привезти и в Россию. Произойти это должно в следующем году.

Официальный дебют нового Tucson должен состояться в ближайшие несколько месяцев. Кроссовер обещают оснастить новыми 2,5-литровыми 4-цилиндровыми агрегатами семейства Theta III, доступными как в атмосферном, так и наддувном вариантах. Связку им составит 8-диапазонная автоматическая коробка передач.