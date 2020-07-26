Фото: Hyundai

Компания Hyundai готовится к обновлению своего бизнес-седана Sonata. Как сообщает портал «GaadiWaadi» со ссылкой на собственные источники, реформенная модель станет более управляемой и комфортной.

По данным издания, автомобиль оснастят новыми 19-дюймовыми колесными дисками, обутыми в покрышки Pirelli P Zero. Новые колеса будут доступны для покупателей комплектаций SEL Plus и Limited.

Кроме того, слегка модернизированную «Сонату» укомплектуют 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, а также виртуальной приборной панелью размером 12,3-дюйма и спутниковой навигацией.

Напомним, на международных рынках Hyundai Sonata продают с 1,6-литровым двигателем на 180 лошадиных сил и с гибридной силовой установкой. О том, планируется ли вывод обновленной «Сонаты» в России, пока неизвестно.