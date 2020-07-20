Новый кроссовер Kia за 670 тысяч рублей показали на видео

Kia Sonet. Фото: Kia/Youtube

Пресс-служба компании Kia выложила на своем youtube-канале видеотизер нового кроссовера Sonet, презентация серийной версии которого состоится 7 августа. Ранее Daily-Motor.Ru публиковал первые шпионские фотографии товарного исполнения этой модели, которая должна стать самой доступной в линейке марки в сегменте SUV.

Судя по изученным нами снимкам и видеотизеру серийный Sonet практически не отличается от концепт-версии, показанной в начале этого года на Auto Expo. Автомобиль сохранил решетку радиатора в стиле «улыбка тигра», фары со светодиодными росчерками ДХО, а также задние фонари, как у прототипа. В салоне кроссовера появится мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и вертикальные дефлекторы вентиляции, которые мы уже видели в новом Sorento.

Технические характеристики нового Kia Sonet пока держатся в секрете. Ожидается, что платформу и основные узлы с агрегатами автомобиль разделит с собратом Hyundai Venue. Если эта информация подтвердится, то Sonet получит под капот 1,2-литровый «атмосферник», 1-литровый турбомотор и 1,5-литровый «дизель». В качестве трансмиссий предложат 5-ступенчатую МКПП, 6-ступенчатую «механику» и 7-диапазонный «робот».

Цены на кроссовер объявят ближе к старту продаж. По данным ряда СМИ, стоимость базовой комплектации Kia Sonet составит минимум 700 тысяч рупий или 670 тысяч рублей. За «топовую» версию будут просить 1 миллион 200 тысяч рупий или 1 миллион 147 тысяч рублей по актуальному курсу.