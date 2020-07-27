Новый кроссовер Kia дешевле Seltos готовят к старту продаж

Фото: IndianAuto

До официального дебюта самого компактного, и соответственно, дешевого кроссовера в SUV-линейке Kia осталось чуть больше недели, но тестовые прототипы этой модели продолжают колесить по дорогам индийских городов. Daily-Motor.Ru уже рассказывал, что презентация серийного Kia Sonet состоится 7 августа. Первым и одним из основных рынков сбыта автомобиля является Индия, где кроссоверы таких габаритов стремительно набирают популярность.

Новый Kia Sonet спроектирован специально под Индию, ведь его длина составляет меньше четырех метров (льготная категория по транспортному налогу в стране), а если учесть, что более дорогой Seltos в этой стране сейчас скупают «пачками», то более доступная модель должна просто взорвать рынок.

Фото: IndianAuto

Накануне в Сети появились очередные шпионские фотографии серийного Kia Sonet, на которых автомобиль облачен в плотный камуфляж. Несмотря на маскировку уже точно можно сказать, что кроссовер практически не будет отличаться с точки зрения дизайна от одноименного концепт-кара, представленного в начале этого года.

Kia Sonet спроектирован на той же платформе, что и Hyundai Venue. Поэтому получит такую же моторную гамму. В нее войдут 1,2- и 1-литровые двигатели на 83 и 120 лошадиных сил, а также «дизель» на 1,5-литра и 100 «лошадок». Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП, 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот». Привод – только передний.

До России самый дешевый кроссовер Kia не доберется. В производственные планы завода в Петербурге эта модель не входит, а импортировать будет попросту невыгодно.