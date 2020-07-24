Фото: “Autohome”

Китайская автомобильная марка Haval, принадлежащая концерну Great Wall, на автосалоне в Чэнду представила на автосалоне в Чэнду новый кроссовер под названием DaGou (с китайского «Da gou» переводится как «большая собака»).

Автомобиль получил необычный и самобытный дизайн, практически не имеющий сходств с действующими моделями бренда H и F-серий.

Ожидалось, что DaGou окажется «родственником» «рамника» Haval H5 и Great Wall Hover, но в итоге автомобиль представляет собой принципиально новую модель. Длина кроссовера составляет 4620 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1780 мм, что сопоставимо с моделями Haval F7, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Размер колесной базы новинки равен 2738 мм.

Внешне новый кроссовер Haval получил брутальный дизайн, но несмотря на это внутри оказался укомплектован по последнему слову техники. В салоне автомобиля установлена полностью цифровая «приборка», широкоформатный экран мультимедийной системы, шайба управления трансмиссией и 2-этажный центральный тоннель. В арсенал кроссовер входит 2-зонный климат-контроль, электропривод передних сидений, камеры кругового обзора, панорамная крыша и многое другое.

Под капотом «Большой собаки» установлен безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 169 лошадиных сил, работающий в связке с роботизированной трансмиссией и передним приводом. Позже автомобиль получит 2-литровую «турбочетверку» с полным приводом и возможностью выбора внедорожных режимов.

В продажу Haval DaGou поступит в конце этого года. Продавать новинку будут в «Поднебесной», но затем дать ей «зеленый свет» и на зарубежных рынках.