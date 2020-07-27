Новую Skoda Octavia впервые сфотографировали в России

От
Алексей Шмидт
-
Фото: Skoda

Компания Skoda готовится к смене поколений своей популярной модели Octavia. Накануне автомобиль без камуфляжной пленки был замечен на третьем транспортном кольце в Москве. Фотографии опубликовал в своем профиле пользователь соцсети Facebook Артем Ачкасов.

На попавшей в объектив Octavia установлены чешские регистрационные знаки, что говорит о возможном прохождении автомобилем сертификационных испытаний. 

Новая Skoda Octavia – уже на ТТК. Дико симпатичная!

Опубликовано Артемом Ачкасовым Пятница, 24 июля 2020 г.

Напомним, официальный дебют новой генерации Skoda Octavia состоялся осенью 2019 года. Автомобиль спроектирован на платформе MQB.

Актуальный Skoda Octavia сейчас продается в России с 1,6-литровым атмосферным двигателем MPI на 110 лошадиных сил и турбомоторами на 150 и 180 «сил». Стоимость лифтбэка начинается от 1 миллиона 140 тысяч рублей. За универсал Combi просят 1 миллион 985 тысяч рублей. 

Читайте также:Статьи автора