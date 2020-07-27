Новую Skoda Octavia впервые сфотографировали в России

Фото: Skoda

Компания Skoda готовится к смене поколений своей популярной модели Octavia. Накануне автомобиль без камуфляжной пленки был замечен на третьем транспортном кольце в Москве. Фотографии опубликовал в своем профиле пользователь соцсети Facebook Артем Ачкасов.

На попавшей в объектив Octavia установлены чешские регистрационные знаки, что говорит о возможном прохождении автомобилем сертификационных испытаний.

Напомним, официальный дебют новой генерации Skoda Octavia состоялся осенью 2019 года. Автомобиль спроектирован на платформе MQB.

Актуальный Skoda Octavia сейчас продается в России с 1,6-литровым атмосферным двигателем MPI на 110 лошадиных сил и турбомоторами на 150 и 180 «сил». Стоимость лифтбэка начинается от 1 миллиона 140 тысяч рублей. За универсал Combi просят 1 миллион 985 тысяч рублей.