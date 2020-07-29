Nissan поднял цены на автомобили в России

Фото: Nissan

Японская фирма внесла некоторые корректировки в ценовую политику на рынке Российской Федерации. Так, кроссоверы Terrano и X-Trail теперь будут продаваться дороже.

Автомобиль Terrano в комплектации «Комфорт», которая является для машины базовой, будет стоить 1 миллион 52 тысячи рублей. Версия под названием «Elegance» будет доступна по цене от 1 миллиона 200 тысяч рублей. За топовую модификацию придётся выложить 1 миллион 330 тысяч рублей. Что касается кроссовера Х-trail, то его будут продавать по цене от 1 миллиона 718 тысяч рублей в версии XЕ. Самая дорогая модификация обойдётся в 2 миллиона 331 тысячу рублей.

Напомним, что согласно официальным данным за первую половину текущего года среднестатистическая стоимость нового транспортного средства в России составляет 1 миллион 676 тысяч рублей. Прирост этого показателя составляет почти 9 процентов.