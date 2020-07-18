Аналитическое агенство «Автостат» провело опрос среди владельцев автомобилей сегмента SUV С, в котором измерило индекс потребительской лояльности NPS.

Согласно результатам исследования, в котором рассматривались 15 самых популярных моделей кроссоверов в РФ, самый высокий рейтинг получил китайский вседорожник Geely Atlas. Владельцы этой машины советуют её к приобретению в 49,4% случаев. В ТОП-5 по данному показателю также вошли: Honda CR-V (35,7%), Volkswagen Tiguan (31%), Mazda CX-5 (28,5%) и Toyota RAV4 (21,7%).

Среди моделей, которые сами их владельцы, наоборот, не советуют к покупке, оказались: Nissan X-Trail (-1%), Mitsubishi Outlander (-3,6%), Nissan Qashqai (-7,2%), Lifan X60 (-16,9%) и Renault Kaptur (-17,2%).