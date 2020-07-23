Названы цены на каждое ТО внедорожника Lada Niva

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» приступила к продажам в своей дилерской сети внедорожника Lada Niva, ранее известного покупателям под именем Chevrolet Niva. Автомобиль сменил шильдики с «Шевроле» на «Лада» после приобретения «вазовцами» контрольного пакета акций совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ».

После официального старта продаж также были объявлены цены каждое конкретное ТО для этой модели. Так, например, «нулевое ТО» Lada Niva нужно будет пройти уже на 2-3 тысячах пробега. Его стоимость – 4 тысячи 200 рублей. Полноценное первое ТО предписано на пробеге от 9,5 до 10,5 тысяч километров пробега. Его цена равна 5 тысячам 900 рублей.

Остальные плановые ТО запланированы на каждые 15 тысяч километров пробега. Стоимость ТО-2 (24,5-25,5 тысяч километров пробега) составит 7 тысяч 800 рублей, ТО-3 (39,5-40,5 тысяч километров пробега) – 8 тысяч 700 рублей, ТО-4 (54,5-55,5 тысяч километров пробега) – 9 тысяч 900 рублей, ТО-5 (69,5-70,5 тысяч километров пробега) – 7 тысяч рублей, ТО-6 (84,5-85,5 тысяч километров пробега) – 9 тысяч 600 рублей.