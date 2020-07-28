Mercedes-Benz S-Class попал под отзыв в РФ

Фото: Mercedes-Benz

Сегодня в базе данных Росстандарта появилась информация о старте добровольного отзыва транспортных средств модели S-Class. Условиям акции соответствуют автомобили, которые продавались в нашей стране в течение 2 лет, начиная с 2017 года.

В ведомстве отметили, что причиной старта кампании по отзыву является брак заглушек двигателя, которые, по предварительным данным, были изготовлены из недостаточно прочного и надёжного материала. В результате перегрузок эти заглушки могут просто не справиться с напряжением.

В настоящий момент дилеры торговой марки связываются со всеми покупателями этих автомобилей, указывая на возможность отправиться в сервисный центр для бесплатной замены деталей. Примечательно, что сама компания провела с начала 2020 года уже 5 акций по отзыву ТС в России.