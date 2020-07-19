Mazda скопировала микровэн и грузовичок Toyota

Фото: Mazda

Японская автомобильная марка Mazda выводит на местный рынок новую линейку микровэнов и грузовичков Bongo. Автомобили полностью копируют дизайн аналогичных автомобилей от Toyota и Daihatsu: Town Ace и Gran Max соответственно. «Маздовские» Bongo отличаются от оригиналов лишь шильдиками.

Новое семейство Mazda Bongo будут продавать на японском рынке в качестве 5-местного микровэна Van и бортового грузовика Truck. Длина однообъемника составит 4065 мм. Грузовая версия окажется более вместительной – 4295 мм.

Помимо дизайна Mazda Bongo копирует и техническое оснащение Toyota Town Ace. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем на 97 лошадиных сил (135 Нм), связку которому составляет 5-ступенчатая МКПП или 4-диапазонный «автомат». В базе привод японских микровэнов и грузовичков – передний. Полный привод предлагается опционально.

Напомним, ранее Mazda временно отказалась от самостоятельной разработки коммерческих автомобилей, заключив соглашение с Toyota о бейдж-инжиниринге. Несмотря на это инженеры концерна из Хиросимы уже разрабатывают заднеприводную платформу, а также новую линейку бензиновых и дизельных двигателей, которые в будущем появятся на собственных коммерческих моделях Mazda.