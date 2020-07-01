Mazda СХ-5 лишилась дизельного мотора

Фото: Mazda

Торговая марка Mazda сообщила о том, что исключает дизельный силовой агрегат из комплектации автомобиля СХ-5.

Согласно информации, опубликованной в профильном зарубежном издании, кроссовер в некоторых странах до настоящего времени был доступен с силовым агрегатом на 2.2 литра, работающем на дизеле. Однако от него было решено отказаться и дело вовсе не в экологии. Как оказалось, причинному тому является факт, что именно в такой модификации паркетник пользуется наименьшей популярностью и тратиться на его изготовление бессмысленно. В частности, кроссовер на дизеле обходится примерно на 4 тысячи долларов дороже, чем в комплектации с бензиновым мотором.

Ожидается, что производство кроссоверов с дизельными силовыми агрегатами будет завершено уже до конца текущего года. Что касается отечественного рынка, то у нас СХ-5 с мотором на тяжёлом топливе не представлен, и кроссовер можно будет по-прежнему покупать с бензиновыми двигателями на 2.0 и 2.5 литра, мощностью от 150 до 194 лошадиных сил.