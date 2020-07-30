Mazda CX-5 получит другое имя, новый кузов и задний привод

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Со сменой генераций японского кроссовера CX-5 компания Mazda планирует внести множество изменений в одну из самых популярных своих моделей на мировом рынке. Ожидается, что новый «пятак» получит не только другое название, но и обретет другой кузов, а также станет заднеприводным.

По информации японского агенства «Spyder7», компания уже зарегистрировала название для нового поколения CX-5: CX-50. Кроссовер спроектируют на новой заднеприводной платформе, созданной для следующей Mazda6. Со сменой архитектуры под капот кроссовера установят более мощные двигатели, в которые, вероятно, войдут рядные бензиновые и дизельные «шестерки», а также компактный 4-цилиндровый агрегат, работающий в паре с электромотором.

CX-50 получит купеобразный кузов, а салон выполнят в стиле последних новинок марки – «паркетника» CX-30. Дебют товарной версии этого кроссовера может состояться уже в 2022 году. Россия определенно войдет в список стран, где его будут продавать.