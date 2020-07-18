Кросс-купе на базе Volkswagen Tiguan вышел в продажу

На китайском авторынке стартовали продажи нового кросс-купе компании Volkswagen, спроектированного на базе модели Tiguan. Автомобиль получил название Tayron X. Его производством занимается совместное предприятие FAW и Volkswagen в КНР.

Продавать новый стильный «паркетник» будут исключительно в дорогих комплектациях с пакетом R-Line и 2-литровым турбомотором с роботизированной трансмиссией.

От обычного Tayron версия X отличается другой решеткой радиатора, новой формой переднего бампера, наличием 19-дюймовых колесных дисков уже в «базе» и опциональным комбинированным окрасом кузова с черной «парящей» крышей. Интерьеры автомобилей – идентичны.

Для китайских покупателей кросс-купе Tayron X предложат с одним 2-литровым турбомотором, но в двух вариантах форсировки. В переднеприводной версии 330 TFSI мощность двигателя составит 186 лошадиных сил, а полноприводной 380 TFSI – 220 «лошадок».

Стоимость нового Tayron X начинается от 235 тысяч 800 юаней или 2 миллионов 420 тысяч рублей. За «топовую» версию автомобиля просят 274 тысячи 800 юаней или 2 миллиона 820 тысяч рублей по актуальному курсу.