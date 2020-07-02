Koenigsegg готовит самый дорогой спорткар

Фото: Koenigsegg

Шведская торговая марка рассказал о том, что готовится выпустить уникальный трековый спорткар, который станет самым дорогим автомобилем за всю историю премиального производителя.

На данный момент неизвестно, какое название получит гиперкар. Но, уже ясно, что работать машина будет за счёт сверхмощной силовой установки с отдачей в 1 600 лошадиных сил. Она будет состоять их пятилитрового мотора V8 с двумя турбинами. Вероятнее всего этот мотор останется без каких-либо серьёзных доработок.

А вот кузов получит ряд нововведений, за счёт чего повысятся аэродинамические характеристики автомобиля. Увеличится прижимная сила. В интерьере останется только самое необходимое, чтобы максимально сократить вес транспортного средства.