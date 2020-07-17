Фото: открытые источники

Компания «ГАЗ» запатентовала дизайн передней панели для нового поколения модели «ГАЗель» NN (New Next). Изображение детали накануне появилось в базе «fips». Напомним, «ГАЗель NN» выступит в качестве преемника актуального «Next».

Фото: ФИПС

Судя по опубликованному в Сети изображению, передняя панель новой «ГАЗели» получит полностью пересмотренный дизайн с современной 2-ярусной архитектурой. Универсальные круглые дефлекторы вентиляции заменят на оригинальные решетчатые, а на центральной консоли появится мультимедийная система с крупным сенсорным экраном. Рычаг трансмиссии установлен в нижней части панели, что говорит о её тросиковом приводе.

Напомним, дизайн кузова семейства «ГАЗель NN» компания запатентовала еще в мае этого года. Кроме того, прототипы этой модели были представлены в прошлом году на автовыставке коммерческой техники Comtrans. Тогда они комплектовались 9-дюймовым дисплеем мультимедии, а в оснащение входил комплекс систем помощи водителю.

Серийная сборка полной линейки «ГАЗель NN» стартует в 2021 году.