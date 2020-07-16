Кабриолет BMW 4-Series засветился на новых фото

Фото: BMW

В сети были опубликованы снимки нового прототипа кабриолета BMW 4-series Сonvertible, который характеризуется мягкой крышей и непривычно крупной радиаторной решёткой, повторяющей решения, выбранные для купе.

Примечательно, что автомобиль был лишь частично покрыт камуфляжной плёнкой. Переднюю часть автомобиля характеризуют крупные ноздри радиаторной решётки, которые растянуты до самого низа бампера. Тёмная окантовка решётки оригинально сочетается с глянцевыми колёсными дисками чёрного цвета. За ними красуются синие тормозные суппорты. А это может говорить о том, что энтузиастам удалось сфотографировать модификацию прототипа в версии M Sport.

Ходят слухи, что кабриолет разделит с купе и моторную гамму. Таким образом, под капотом будут работать двухлитровые двигатели с мощностью 184 или 258 лошадиных сил. В линейке появятся двухлитровые и трёхлитровые дизельные агрегаты в сочетании со стартер-генераторной установкой на 48 вольт. В первом случае машина будет форсирована до 190 лошадиных сил, а во втором – до 286.

Напомним, что автомобили должны представить до конца 2020 года, а продажи стартуют в 2021 году.