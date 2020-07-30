JAC GS5 появится в России уже этой осенью

Фото: JAC

Новый JAC выйдет на отечественном рынке уже в сентябре текущего года.

Автомобиль модели GS5 уже получил ОТТС, которое подразумевает выпуск машины с полуторалитровым силовым агрегатом мощностью в 137 лошадиных сил. Транспортное средство получит независимую подвеску, а также автоматические фары, которые будут настраивать мощность в зависимости от уровня освещённости и климатических факторов.

В список базового оборудования будет ходить панорамная крыша, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, обогрев кресел. Цены и комплектации автомобиля будут рассекречены ближе к премьере. Отметим, что в Поднебесной машина продаётся по цене от 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Напомним, что в РФ модельный ряд JAC представлен только кроссовером GS 8 и вэном GN8. Оба автомобиля работают за счёт двухлитрового силового агрегата на 190 лошадиных сил.