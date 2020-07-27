Hyundai выкупит завод General Motors в Питере

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Южнокорейский автомобильный производитель сообщил о готовящейся сделке относительно приобретения законсервированного завода General Motors, который находится под Санкт-Петербургом. В настоящий момент фирма согласовывает все детали с Федеральной антимонопольной службой.

Напомним, что предприятие General Motors было законсервировано в России 5 лет назад. Ранее с конвейера выходили бюджетные модели торговой марки Chevrolet. Закрытие завода также прекратило продажи бренда Opel в России. В общей сложности конвейер позволял изготавливать до 100 тысяч автомобилей в год.

В течение 5 лет консервации завода высказывались различные пути реализации дальнейшей судьбы предприятия. Несколько раз ходили слухи о том, что General Motors отказывал потенциальным покупателям, что наводило на мысль о возможном возвращении сборки Chevrolet. А в прошлом году одним из потенциальных покупателей являлась белорусская фирма Юнисон. Однако и эта сделка не привела к желаемому результату.

Сегодня стало известно о том, что в конце прошлого месяца южнокорейская фирма официально зарегистрировала желание получить 95 процентов производственных средств General Motors Auto. Во сколько обойдётся сделка компаниям, и какие планы у фирмы Hyundai относительно самого завода, пока неизвестно.