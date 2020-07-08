Hyundai рассекретил особенности N Line

Фото: Hyundai

Южнокорейский производитель опубликовал несколько снимков спортивного автомобиля Elantra N Line, который будет представлен в новом поколении. Это позволило обществу получить представление о выбранных стилистических решениях экстерьера.

В частности, новинка будет отличаться обновлённой радиаторной решёткой, которая стала более агрессивной. Воздухозаборники получили стрелообразные вставки. А особенностью автомобиля станут диски на 18 дюймов. Заднюю часть украшает спойлер, а спортивную стилистику подчеркивают сдвоенные патрубки системы выхлопа.

Что касается моторной гаммы, то Hyundai пока эту информацию не раскрывает. Ходят слухи, что машина в версии N Line получит двигатель на 1,6 литра, который может развивать мощность до 204 лошадиных сил. Премьера автомобиля состоится уже ближайшие недели. Напомним, что стандартное авто Elantra в новом поколении было представлено в начале весны этого года. Старт продаж назначен на осень. Однако, когда модель появится в России, пока неясно. На отечественном рынке доступны Elantra прошлого поколения, которые продаются по цене от 1 миллиона 240 тысяч рублей.