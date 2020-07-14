Honda Civic Type-R получит три мотора

Фото: Honda

В сети появилась информация о том, какую концепцию фирма Honda выбрала для автомобиля Civic Type-R.

Сообщается, что новое поколение хот-хэтча будет работать за счёт трёхмоторной силовой установки. В основу автомобиля будет положен двухлитровый мотор с мощностью в 340 лошадиных сил. Он будет сочетаться с двумя электрическими двигателями. Инсайдеры сообщают, что использование именно такой силовой установки позволяет разработчикам реализовать систему векторизации тяги. Если же пользоваться исключительно электрическим режимом, то автомобиль и вовсе становится полноприводным.

Одновременно с этим официальные представители торговой марки не комментируют слухи об очередной генерации хот-хэтчей. Напомним, что в начале текущего года Civic Type-R пережил рестайлинг, и выход очередного поколения этого автомобиля состоится не раньше, чем через полтора года.