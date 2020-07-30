Geely показала новый седан

Фото: Geely

Китайская торговая марка поделилась новыми изображениями седана, изготовленного на платформе СМА. В настоящий момент автомобиль проходит завершающие испытания на дорогах и готовится к серийному выпуску.

Примечательно, что авто Рreface стало второй моделью китайской марки, которая построена на данной тележке. На рынок автомобиль поступит с двухлитровым турбированным мотором, мощность которого составит 190 лошадиных сил. С какой коробкой передач будет сочетаться агрегат, пока неизвестно. Привод автомобилю будет положен только передний.

Новый седан станет воплощением концептуального кара, который был продемонстрирован в 2019 году в Шанхае. Однако, в отличие от прототипа, новинка получит традиционное исполнение боковых зеркал, обновлённые воздуховоды, а также более простой рисунок радиаторной решётки. Официальный дебют ориентировочно состоится уже через несколько недель. Пока неясно, выйдет ли седан на рынок России.