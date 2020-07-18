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Действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон на Mercedes выиграл квалификацию Гран При Венгрии 2020 года. Британец опередил на 0,1-секунды своего партнера по команде Вальтери Боттаса. Тройку замкнул Лэнс Стролл, выступающий за коллектив Racing Point.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят в квалификации на трассе Хунгароринг показал лишь 17-е время.

Формула 1. Результаты квалификации Гран При Венгрии 2020 года

Результаты готовятся…