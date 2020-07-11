Фото: “juniparsports”

Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата Формулы 1 сезона 2020 года – Гран При Штирии. Действующий чемпион мира опередил на 0,7-секунды Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку лидеров на дождевой трассе замкнул Карлос Сайнс, выступающий за команду McLaren.

Российский пилот Torro Rosso Даниил Квят в завтрашней гонке в Шпильберге будет стартовать только с 14-й позиции.

Формула 1. Результаты квалификации Гран При Штирии

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) — 1.19,273

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1.20,489

3. Карлос Сайнс (McLaren) — 1.20,671

4. Вальтери Боттас (Mercedes) — 1.20,701

5. Эстебан Окон (Renault) — 1.20,922

6. Ландо Норрис (McLaren) — 1.20,925

7. Алекс Албон (Red Bull) — 1.21,011

8. Пьер Гасли (Alpha Tauri) — 1.21,028

9. Даниэль Риккиардо (Renault) — 1.21,192

10. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1.21,651

После второго сегмента из борьбы выбыли:

11. Шарль Леклер (Ferrari) — 1.19,628

12. Джордж Расселл (Williams) — 1.19,636

13. Лэнс Стролл (Racing Point) — 1.19,645

14. Даниил Квят (Alpha Tauri) — 1.19,717

15. Кевин Магнуссен (Haas) — 1.20,211

После первого сегмента из борьбы выбыли:

16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) — 1.21,372

17. Серхио Перес (Racing Point) — 1.21,607

18. Николя Латифи (Williams) — 1.21,759

19. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — 1.21,831

20. Роман Грожан (Haas) — без времени.