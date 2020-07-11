Гонщик команды Mercedes Льюис Хэмильтон выиграл квалификацию второго этапа чемпионата Формулы 1 сезона 2020 года – Гран При Штирии. Действующий чемпион мира опередил на 0,7-секунды Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку лидеров на дождевой трассе замкнул Карлос Сайнс, выступающий за команду McLaren.
Российский пилот Torro Rosso Даниил Квят в завтрашней гонке в Шпильберге будет стартовать только с 14-й позиции.
Формула 1. Результаты квалификации Гран При Штирии
1. Льюис Хэмильтон (Mercedes) — 1.19,273
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) — 1.20,489
3. Карлос Сайнс (McLaren) — 1.20,671
4. Вальтери Боттас (Mercedes) — 1.20,701
5. Эстебан Окон (Renault) — 1.20,922
6. Ландо Норрис (McLaren) — 1.20,925
7. Алекс Албон (Red Bull) — 1.21,011
8. Пьер Гасли (Alpha Tauri) — 1.21,028
9. Даниэль Риккиардо (Renault) — 1.21,192
10. Себастьян Феттель (Ferrari) — 1.21,651
После второго сегмента из борьбы выбыли:
11. Шарль Леклер (Ferrari) — 1.19,628
12. Джордж Расселл (Williams) — 1.19,636
13. Лэнс Стролл (Racing Point) — 1.19,645
14. Даниил Квят (Alpha Tauri) — 1.19,717
15. Кевин Магнуссен (Haas) — 1.20,211
После первого сегмента из борьбы выбыли:
16. Кими Райкконен (Alfa Romeo) — 1.21,372
17. Серхио Перес (Racing Point) — 1.21,607
18. Николя Латифи (Williams) — 1.21,759
19. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) — 1.21,831
20. Роман Грожан (Haas) — без времени.