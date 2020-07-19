Формула 1. Хэмильтон выиграл Гран При Венгрии 2020. Квят – 12-й

Фото: Mercedes

Шестикратный и действующий чемпион Формулы 1 Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Венгрии 2020 года. Британский гонщик опередил на финише Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку замкнул пилот Mercedes Вальтери Боттас.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят финишировал на трассе Хунгароринг лишь на 12-й позиции. Напарник россиянина Пьер Гасли сошел с дистанции из-за технических проблем.

Формула 1. Результаты Гран При Венгрии 2020

Результаты готовятся….