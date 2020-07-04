Ф1. Результаты квалификации Гран При Австрии 2020

Гонщик Mercedes Вальтери Боттас выиграл дебютную квалификацию сезона 2020 года в Шпильберге. Финский гонщик опередил на 0,012-секунды своего партнера по команде 6-кратного и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмильтона. Тройку лидеров с отставанием в 0,5-секунды замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.
Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят в завтрашней гонке будет стартовать только с 13-го места.
Результаты квалификации Гран При Австрии 2020 года
1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 1.02,939
2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +0,012
3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,538
4. Ландо Норрис (McLaren) +0,687
5. Алекс Албон (Red Bull) +0,929
6. Серхио Перес (Racing Point) +0,929
7. Шарль Леклер (Ferrari) +0,984
8. Карлос Сайнс (McLaren) +1,032
9. Лэнс Стролл (Racing Point) +1,090
10. Даниэль Риккиардо (Renault) +1,300
Выбыли после второго сегмента:
11. Себастьян Феттель (Ferrari)
12. Пьер Гасли (Alpha Tauri)
13. Даниил Квят (Alpha Tauri)
14. Эстебан Окон (Renault)
15. Роман Грожан (Haas)
Выбыли после первого сегмента:
16. Кевин Магнуссен (Haas)
17. Джордж Расселл (Williams)
18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
19. Кими Райкконен (Alfa Romeo)
20. Николя Латифи (Williams)