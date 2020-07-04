Ф1. Результаты квалификации Гран При Австрии 2020

Фото: Mercedes

Гонщик Mercedes Вальтери Боттас выиграл дебютную квалификацию сезона 2020 года в Шпильберге. Финский гонщик опередил на 0,012-секунды своего партнера по команде 6-кратного и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмильтона. Тройку лидеров с отставанием в 0,5-секунды замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.

Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят в завтрашней гонке будет стартовать только с 13-го места.

Результаты квалификации Гран При Австрии 2020 года

1. Вальтери Боттас (Mercedes) – 1.02,939

2. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +0,012

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,538

4. Ландо Норрис (McLaren) +0,687

5. Алекс Албон (Red Bull) +0,929

6. Серхио Перес (Racing Point) +0,929

7. Шарль Леклер (Ferrari) +0,984

8. Карлос Сайнс (McLaren) +1,032

9. Лэнс Стролл (Racing Point) +1,090

10. Даниэль Риккиардо (Renault) +1,300

Выбыли после второго сегмента:

11. Себастьян Феттель (Ferrari)

12. Пьер Гасли (Alpha Tauri)

13. Даниил Квят (Alpha Tauri)

14. Эстебан Окон (Renault)

15. Роман Грожан (Haas)

Выбыли после первого сегмента:

16. Кевин Магнуссен (Haas)

17. Джордж Расселл (Williams)

18. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

19. Кими Райкконен (Alfa Romeo)

20. Николя Латифи (Williams)