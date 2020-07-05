Ф1. Боттас выиграл Гран При Австрии 2020, Квят сошел

Фото: GpToday

Гонщик Mercedes Вальтери Боттас выиграл Гран При Австрии 2020 года. Финский пилот опередил своего напарника по команде Льюиса Хэмильтона. Несмотря на второе место на финише британец получил штраф в 5-секунд за столкновение с Албоном и вылетел из тройки. Вторым с учетом штрафа действующего чемпиона мира стал Шарль Леклер на Ferrari, а тройку впервые в карьере замкнул Ландо Норрис, выступающий за McLaren.

Формула-1. Результаты Гран При Австрии 2020 года

1. Валттери Боттас (Mercedes) – 71 круг

2. Шарль Леклер (Ferrari) +2,7003.

3. Ландо Норрис (McLaren) +2,7914.

4. Льюис Хэмильтон (Mercedes) +5,4915.

5. Карлос Сайнс (McLaren) +5,6896.

6. Серхио Перес (Racing Point) +15,0927.

7. Пьер Гасли (Alpha Tauri) +16,6828.

8. Эстебан Окон (Renault) +17,4569.

9. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +21,14610.

10. Себастьян Феттель (Ferrari) +24,54511.

11. Николя Латифи (Williams) +31,650

Сошли с дистанции:

Даниил Квят (Alpha Tauri)

Алекс Албон (Red Bull)

Кими Райкконен (Alfa Romeo)

Джордж Расселл (Williams)

Роман Грожан (Haas)

Кевин Магнуссен (Haas)

Лэнс Стролл (Racing Point)

Даниэль Риккиардо (Renault)

Макс Ферстаппен (Red Bull)