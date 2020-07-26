Детальную копию нового Audi Q7 выточили из дерева

Фото: Woodworking Art/Youtube

Мы уже рассказывали о том, что во Вьетнаме проживает умелец, занимающийся созданием детальных копий популярных автомобилей из дерева, а также выкладывающий видеоролики со всем процессом на YouTube-канал “Woodworking Art”. В прошлый раз ролик с вытачиванием из дерева внедорожника Toyota Land Cruiser V8 2020 собрал более 55 миллионов просмотров.

Одним из последних видеороликов, который может стать не менее популярным, является создание детальной копии новейшего Audi Q7. На сегодняшний день его посмотрели уже более миллиона пользователей сети.

Как и в случае с деревянной копией Land Cruiser, Audi Q7 создается по той же схеме: столяр распечатывает фотографию автомобиля в нужном размере, а затем по шаблонам вытачивает из досок каждую деталь машины. После того, как все части автомобиля подготовлены, мастер скрепляет их шурупами и клеем. На финальной стадии проводится проработка каждой детали – фар, молдингов и зеркал.

В итоге автомобиль схож с настоящим во всех подробностях, включая интерьер и двигатель под капотом. На создание деревянной копии Audi Q7 у мастера ушло 15 дней.