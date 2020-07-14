BMW X3 получил электрифицированную версию

Фото: BMW

Баварский производитель автомобилей представил новый электрокар модели iX3. В целом автомобиль практически не отличается от стандартного Х3. Его выделяет лишь фальшивая радиаторная решётка с голубой окантовкой.

За автономность движения автомобиля отвечает аккумуляторная батарея с ёмкостью в 80 кВт час. За счёт этого машина может проехать в среднем режиме 460 километров. При этом, за полчаса ёмкость аккумулятора можно восстановить на 80 процентов, так как разработчики использовали инновационные технологии быстрой зарядки.

Для нового электрического кроссовера заявлена система климат-контроля на 3 зоны, панорамная крыша, а также 19-дюймовые диски. За дополнительную плату удастся приобрести авто с дисками на 20 дюймов. Водителя также порадует кожаный салон, обновлённая аудиосистема, а также несколько ассистентов. Работает электрокар за счёт электрического двигателя с мощностью в 286 лошадиных сил. До первой сотни с места кроссовер доберётся за 6,8 секунд, а максимальная скорость движения составляет 180 километров в час.