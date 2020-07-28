BMW 5-series и Х1 подключат к розетке

Фото: BMW

Баварский производитель рассказал о том, что автомобили BMW 5-series в новой генерации будут укомплектованы электрифицированными силовыми установками. Такой же экологичный вариант получит и паркетник X1.

Данная информация появилась на страницах одного из зарубежных изданий, которое ссылается на первоисточник в баварской фирме. Примечательно, что раньше мы знали только о том, что модели будут оснащены традиционными двигателями внутреннего сгорания и, чтобы вписаться в экологические стандарты, обретут гибридные версии.

Конкретных технических характеристик силовых установок пока нет. Ходят слухи о том, что в автомобилях может появиться мотор, который используется в iX3. Речь идёт про электрический двигатель, который обеспечивает задний привод. Его мощность доходит до 286 лошадиных сил, а разгон с места до скорости в 100 километров в час происходит всего за 6,8 секунды. Максимальная скорость движения составляет 180 километров в час, а на одном заряде аккумуляторных блоков автомобиль может проехать до 460 километров пути.