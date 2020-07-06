Audi готовит новый спорткар

Фото: Audi

Немецкая торговая марка уже через несколько лет представит новый электрифицированный суперкар модели A9 e-tron. Считается, что он станет прямым конкурентом для таких автомобилей, как Jaguar XJ.

Дебют новинки состоится примерно через 4 года. В его основу будет положена электрифицированная силовая установка нового поколения в сочетании с аккумуляторами повышенной ёмкости. При этом, инновационные технологии позволят сделать батареи менее тяжёлыми, ввиду чего спорткар будет действительно быстроходным. Помимо этого автомобиль должен получить систему Сar-to-X, которая способна предупреждать водителей о том, что происходит на дороге вне зоны видимости. Это великолепный ассистент, который максимально повышает уровень безопасности передвижения в транспортном средстве.

Примечательно, что сам концерн Volkswagen, в который входит бренд Audi, в ближайшие девять лет планирует вложить шокирующую сумму в 60 миллиардов евро именно в разработку альтернативных двигателей. В общей сложности за эти годы планируется выпустить более 75 различных электрокаров, а также 60 гибридных моделей.