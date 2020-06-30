Женевский автосалон может прекратить своё существование

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Международный автосалон в Женеве является одним из самых главных мероприятий для автомобильных производителей и экспертов в этом сегменте. Однако организаторы буквально вчера объявили о том, что в этом году, как и в будущем, мотор-шоу не состоится.

Дело в том, что они столкнулись с серьёзными финансовыми трудностями и если они не будут преодолены, этот выставочный центр вероятнее всего навсегда закроет свои двери для посетителей. Из-за отмены мероприятия только в этом году организаторы потеряли более 10 миллионов евро. Столкнувшись с такими серьёзными трудностями, фонд Salon International de l’Automobile решил полностью продать все права на проведение автосалона в Женеве.

В настоящий момент сделка находится на этапе обсуждения, при этом независимые эксперты утверждают, что если она всё-таки будет реализована, то новый владелец будет иметь все права на то, чтобы прекратить ежегодное проведение подобных мероприятий. И дело не только в том, что многие производители постепенно отказываются от демонстрации своих новшеств в рамках автосалонов из экономических соображений, но и в том, что актуальная эпидемиологическая обстановка в мире чрезвычайно динамична и её сложно спрогнозировать. А подготовка таких массовых мероприятий требует долгого и тщательного планирования.