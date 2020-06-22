Завод Haval в Тульской области выпустил 10-тысячный автомобиль

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Российский завод Haval, расположенный в индустриальном парке Узловая (Тульская область), подвел итоги первого года с запуска предприятия.

За прошедшие 12 месяцев с конвейера завода сошло 10 тысяч автомобилей. Юбилейным оказался бестселлер марки в РФ – кроссовер F7, выкрашенный в цвет «Аквамарин», и укомплектованный 2-литровым турбированным двигателем на 190 лошадиных сил. Именно модель F7 является первенцем предприятия Haval в России. Сейчас помимо нее завод выпускает также купе-кроссовер F7x и внедорожники H5 и H9.

Производственная мощность тульского завода «Хавейл» на сегодняшний день рассчитана на 80 тысяч машин в год. В дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 150 тысяч автомобилей в год. Производство машин ведется по методу полного цикла со сваркой, штамповкой, окраской и сборкой.

Напомним, в конце 2019 года редакция Daily-Motor.Ru побывала на заводе Haval под Тулой перед тест-драйвом кроссовера F7x. С итогами той поездки можно ознакомиться по ссылкам выше.