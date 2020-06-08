Выход обновленной Lada Niva откладывается

Фото: “GM-АвтоВАЗ”

Для поклонников Chevrolet Niva, сменившего шильдики на Lada, пришли плохие новости. «АвтоВАЗ» отложил глобальное обновление внедорожника до лучших времен. Вместо обширного рестайлинга «вазовцы» приняли решение привести «Ниву» в соответствие с модельным рядом Lada с минимальными затратами.

Так, по информации сообщества «AvtoVAZ News», в начале июня завод «Лада Запад ТОльятти», ранее принадлежавший «GM-АвтоВАЗ», выпускал так называемые некомплектные внедорожники, у которых отсутствовали решетка радиатора с эмблемой и приборная панель. Автомобили свозились на специальную площадку, ожидая доукомплектации. По слухам, произошло это по причине долгого обсуждения «АвтоВАЗом» объема изменений, которые в итоге свелись к трем новым деталям, но поставщики оказались неготовы и к этому.

Единственной моделью, рестайлинг которого остается в силе, оказалась Lada Largus FL, список изменений которого Daily-Motor.Ru приводил на прошлой неделе.