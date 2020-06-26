В России хотят запретить автомобили с ДВС

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С такой инициативой выступила международная независимая неправительственная экологическая организация Greenpeace. Борцы за экологию предлагают Российской Федерации к 2030 году полностью отказаться от продаж автомобилей, двигатели внутреннего сгорания которых работают на топливе из нефтепродуктов. Если правительство страны поддержит этот запрет, то к 2054 году выбросы углекислого газа в столице и регионах сократятся до минимума.

Всего в Greenpeace прописано несколько сценариев развития событий в РФ, одним из которых является отказ от продаж машин с ДВС не позднее 2030 года, что позволит уже в к 2050 году полностью избавиться от неэкологичных автомобилей в автопарке страны.

Второй, инновационный сценарий подразумевает стабильное развитие страны с прицелом на инновации и цифровизацию. Развитие каршеринга, введение «зоны низких выбросов», оптимизацию плотности застройки, а также создание и развитие систем газонаполнительных и зарядных станций по всей стране. При таком развитии событий уже до 2030 года на дорогах России появятся беспилотники, а на бензине и дизеле будут работать всего 20% машин в автопарке страны.