В РФ сократилось производство автомобилей

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В сети была опубликована статистика относительно автомобильной промышленности Российской Федерации.

Так, с начала января по конец весны текущего года с конвейера сошло чуть больше 406 тысяч легковых транспортных средств. Этот результат более, чем на 37 процентов меньше, чем данные за аналогичный период 2019 года. Эту аналитическую информацию подтвердили представители агентства Автостат.

Что касается последнего весеннего месяца, то падение мощностей производства было зафиксировано на уровне 54 процентов. В общей сложности в мае с конвейера сошло 53 тысячи легковушек. Ситуация с грузовиками пока не настолько критична, и за первые пять месяцев текущего года показатель падения производства составил 20 процентов.

Эксперты полагают, что уже через несколько месяцев ситуация стабилизируется и вернётся хотя бы к прошлогодним показателям. Ведь коронавирусная инфекция привела к остановке большого количества завода. В частности, некоторые испытывали серьёзные трудности с поставкой комплектующих из-за рубежа. Как только пандемия будет полностью повержена, автоиндустрия в России вернётся в былое русло.