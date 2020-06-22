ТОП-5 самых надежных компакт-кроссоверов возрастом от 5 лет

Фото: Toyota

Аналитики журнала «What Car?», проанализировав вторичный авторынок, назвали пятерку самых надежных кроссоверов возрастом от 5 до 15 лет. В ходе исследования в опросе британских журналистов приняло порядка 18 тысяч владельцев автомобилей SUV-сегмента.

Пятерку самых надежных кроссоверов открыл Range Rover Sport (2014-н.в.) с индексом надежности в 94,4%. За последний год только 8% владельцев этой модели обращались в сервис. Основной проблемой была неисправность трансмиссии, но во всех этих случаях автомобили отремонтировали за один день.

Четвертым стал BMW X1 (2009-2015), получивший рейтинг надежности в 95,6%. Из технических проблем, которые беспокоили владельцев этого кроссовера за последний год, названы: неисправности тормозной системы и коробки передач. Большая часть из 8% машин, столкнувшихся с этими проблемами, были отремонтированы за один день, но на ремонт некоторых из них понадобилось более одной недели.

Третья строчка этого ТОП-а досталась японскому Honda CR-V (2012-2018 года выпуска) с индексом надежности в 95,9%. Единственные жалобы на этот кроссовер в Великобритании, которые звучали от владельцев этой модели, это проблемы с трансмиссией.

На втором месте расположился Skoda Yeti Diesel (2009-2017). Дизельный Yeti оказался заметно надежнее, чем его бензиновый собрат. За минувший год на ремонте в Великобритании побывало 29% бензиновых «Йети», в то время как дизельных – только 8%. Рейтинг надежности этой модели составил 96%.

И, наконец, первое место – Toyota RAV4 (2013-2019 года выпуска). Этот японский кроссовер назван самым надежным на британском рынке. За последний год только у 7% этих автомобилей были выявлены технические неисправности, заставившие владельцев посетить сервис. Основная проблема – тормоза. Рейтинг надежности – 97,6%.