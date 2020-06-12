Стало известно название самого мощного Chevrolet Corvette

Фото: Chevrolet

Гибридная модификация суперкара Chevrolet Corvette в очередной генерации получит название Zora. Такое решение было принято не случайно. Представители бренда указали, что сделали это в честь одного из инженеров торговой марки.

Примечательно, что самого специалиста звали Захария, он был американцем русского происхождения. Что же касается Zora, то именно так называли инженера в США. Совсем недавно стало известно о том, что это имя было официально зарегистрировано в патентной базе данных, соответственно не остаётся практически никаких сомнений, что именно так будет называться новый гибридный автомобиль.

Напомним, что его особенностью станет мощность силового агрегата в 1000 лошадиных сил. По предварительным данным машина поступит в продажу не ранее, чем через 3 года.