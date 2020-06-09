Состоялась презентация электрического Fiat 500

Фото: Fiat

Несколько недель назад торговая марка представила свой электрифицированный кабриолет. Теперь настала очередь хэтчбека.

Так, автомобиль модели Fiat 500 был построен на полностью электрической платформе, которая от прошлой модификации отличается дизайном кузова и до неузнаваемости видоизменённым интерьером. Отдача автомобиля доходит до 120 лошадиных сил. Двигатель сочетается с батареей на 42 киловатта в час. Это даёт возможность хэтчу преодолевать расстояние до 320 километров на одном заряде, тогда как максимальная скорость движения доходит до полутора сотен километров в час.

На данный момент презентована только самая роскошная модификация под названием la Prima. Изюминкой версии является шикарная панорамная крыша в сочетании со спойлером на двери багажного отделения. Помимо этого, авто получило диодную светотехнику, а также диски на 17 дюймов. В салоне преобладают хромированные элементы декора, а кресла получили обивку из экокожи. Стоимость авто составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей.