Сфотографирован электрокроссовер Volkswagen

Фото: Volkswagen

Снимки электрического кроссовера модели ID.4 сегодня были опубликованы в сети. Примечательно, что автомобиль не пытались замаскировать плёнкой.

Отсутствие камуфляжа позволило оценить все выбранные решения торговой маркой Volkswagen. Отличительными характеристиками новой версии от предыдущей являются модификации бамперов и светотехники. Помимо этого был пересмотрен дизайн передней части автомобиля. Хотя в основе машины осталась платформа МЕВ.

Для рынка Поднебесной пока заявлен только один электрический агрегат с мощностью в 204 лошадиные силы. Он сочетается с системой заднего привода. Однако, производители неоднократно говорили, что в продажу поступит и двухмоторная модификация, обеспечивающая полный привод.

В сертификационных документах также была указана дальность хода электрического кроссовера, которая составит 500 километров. В список базового оснащения будет ходить панорамная крыша, круговое видеонаблюдение, а также диодная светотехника. Старт продаж на внутреннем рынке состоится уже в конце текущего года, цены пока держатся в тайне.