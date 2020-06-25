Семиместную Hyundai Creta могут назвать Alcazar

Фото: Motorbeam

Индийский офис компании Hyundai зарегистрировал в Министерстве торговли и промышленности новое название – Alcazar. Товарный знак вошел в категорию 12-го класса, что значит только одно – название предназначено для автомобиля сегмента SUV. Как пишет портал «IndianAutosBlog» со ссылкой на собственные источники, новое имя предназначено для 7-местной версии кроссовера Creta.

Ранее предполагалось, что удлиненную Creta для индийского рынка назовут тем же именем, что и стандартное 5-местное исполнение, добавив к нему приставку Grand, но, судя по всему, все окажется совсем не так.

7-местная Hyundai Creta. Фото: Клебер Силва

Новый удлиненный кроссовер Hyundai Alcazar будет отличаться от обычной «Креты» не только габаритами, но и частично дизайном и наличием трех рядов сидений. В моторную линейку войдут двигатели 5-местной «Креты»: 1,5-литровый «атмосферник» на 115 «сил», 1,4-литровый турбомотор на 140 «скакунов» и 115-сильный турбодизель.

В продажу новый Hyundai Alcazar поступит до конца 2020 года. Цены не объявлены, но должны оказаться дороже обычной Creta примерно на 1 тысячу 300 долларов. Конкурировать в Индии новый кроссовер, размером с Skoda Kodiaq, будет с бюджетными моделями Tata Gravitas и MG Hector Plus.