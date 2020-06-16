С конвейера сошёл последний BMW i8

Фото: BMW

На производственной площадке в Лейпциге произошло знаменательное событие. Там с конвейера был выпущен последний представитель купе i8 гибридной модификации.

Отметим, что ранее предполагалось, что производство этого автомобиля завершится в середине весны. Однако эпидемия коронавируса внесла свои корректировки. Напомним, что впервые эта модель дебютировала на автосалоне во Франкфурте 7 лет назад. Спустя несколько месяцев машины уже появились у официальных дилерах немецкой марки.

В общей сложности было собрано более 20 тысяч экземпляров BMW i8, а в нашей стране они продавались по цене от 9 миллионов 910 тысяч рублей. Однако модель не пользовалась особой популярностью. Так, за прошлый год в РФ было продано всего 10 экземпляров этой модели.

Гибрид работал за счёт турбированного бензинового мотора с объёмом в полтора литра, который был установлен на задней оси, тогда как на передней работал электродвигатель. Его автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью в 7.1 кВт в час. Общая мощность агрегата составляет 374 лошадиные силы. До первой сотни авто может добраться за 4,4 секунды, а максимальная скорость движения составляет 250 километров в час. Какая модель станет преемником этого гибрида, пока неизвестно.