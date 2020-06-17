Редчайший Spyker ручной работы продают за 30 000 000 рублей

Фото: Spyker

На одном из порталов появилось объявление о продаже редчайшего автомобиля модели Spyker C8 Laviolette.

Купе было выпущено в 2008 году. За него владелец просит чуть более 30 миллионов рублей. Примечательно, что вместе с автомобилем в комплекте продаётся велосипед Кoga, который также был выпущен ограниченной партией. Помимо этого, покупатель шикарного суперкара сможет обзавестись ещё и двумя самолётными креслами.

В объявлении указано, что этот автомобиль является одним из последних в серии. Кузов окрашен в уникальный серебристый оттенок, салон выдержан в тропическом оранжевом цвете. Под капотом автомобиля установлен мотор на 4.2 литра с мощностью в 400 лошадиных сил. Двигатель сочетается с механической коробкой передач на 6 ступеней.

Отметим, что всего несколько месяцев назад в продажу уже поступал аналогичный Spider, который был старше актуального на 1 год. При этом продавался он значительно дешевле. За него просили около 22 миллионов рублей.