Раскрыты особенности нового суперкара Lamborghini

Фото: Lamborghini

В сеть попали новые фотографии суперкара торговой марки Lamborghini. Инсайдеры сообщают, что на фото изображена модель V12 Squadra Corse, которая проходила тестовые испытания на треке.

Уже известно, что модель выйдет в лимитированной серии, и вероятнее всего не сможет ездить по дорогам общего пользования. Ожидается, что премьера нового суперкара пройдёт в режиме онлайн уже через несколько недель.

Под капотом будет работать атмосферный мотор с ёмкостью в 6,5 литра, который будет иметь отдачу в 830 лошадиных сил. Силовой агрегат будет сочетаться с шестиступенчатой коробкой передач и механическим дифференциалом. Тираж гиперкара составит как минимум 40 экземпляров. Внешне автомобиль будет отличаться великолепными аэродинамическими линиями, а также массивным антикрылом.