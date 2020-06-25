Раскрыты особенности нового Kia Carnival

Фото: Kia

Компания Kia рассекретила особенности автомобиля Carnival. В частности, были обнародованы все изюминки экстерьера.

Как оказалось, внешне автомобиль очень напоминает предшественника. При этом, модель превратилась из обычного однообъёмника в классический кросс-вэн, получив пластиковый обвес по всему периметру, а также весьма фактурные колёсные арки. Автомобиль дополняет шикарна задняя оптика. Она получила вытянутую конфигурацию. Внимание также приковывает обновлённая радиаторная решётка и характерные для Sorento передние фонари.

Что касается фирменных особенностей минивэна Carnival, то новая версия их сохранила. В частности, речь идёт про сдвижные боковые двери и удлинённую колёсную базу. Официальной информации о технических характеристиках на данный момент нет. Некоторые эксперты полагают, что машина будет продаваться с турбодизельным агрегатом на 2,2 литра, а также с дизельным двигателем на 2.5 литра. Помимо этого, в продажу должна поступить гибридная модификация, в основе которой будет положен наддувной мотор с ёмкостью в 1,6 литра.