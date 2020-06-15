Раскрыт дизайн нового Lexus IS

Фото: Lexus

Уже через несколько часов состоится официальная премьера автомобиля Lexus IS. Интерес к этому событию подогрели снимки, которые были опубликованы в сети. Они иллюстрируют все особенности экстерьера автомобиля.

Как оказалось, новое авто будет выдержано в аналогичном стиле с LS и LC. Хромированная окантовка окон великолепно сочетается с плавными линиями капота. Использовалась модернизированная светотехника, а также низкопрофильные покрышки. Пока что неясно, какая платформа будет положена в основу авто. Вероятнее всего она останется прежней, ведь представители компании Lexus неоднократно намекали на то, что новинка будет иметь аналогичную предшественнику архитектуру салона и компоновку моторного отсека.

Если верить источнику, авто поступит в продажу с атмосферным мотором на 3,5 литра с мощностью 415 лошадиных сил. Топовая модификация будет иметь полный привод. Целевым рынком для автомобиля является американский. Однако в страны Старого света машина всё-таки приедет, хотя и исключительно в форм-факторе кроссоверов. Появится ли Lexus IS в России, пока неясно.