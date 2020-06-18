Появились первые фото обновлённого Bentley Bentayga

Фото: Bentley

В сети были опубликованы первые изображения нового внедорожника флагманской линейки Bentley Bentayga. Напомним, что дебют автомобиля состоялся 5 лет назад.

Сейчас машина находится на середине жизненного цикла, поэтому для неё готовится обновление. Недавно на дорогах общего пользования был замечен сам автомобиль, который проходит полноценные испытания. При этом, фирма даже не скрывает внешний вид авто камуфляжем.

Судя по фотографиям можно сразу сказать, что обновлённый автомобиль получит другие передние бампера, а также обновлённую модификацию воздухозаборников. Немного изменится и передняя светотехника, которая станет более овальной. В салоне появятся оригинальные вентиляционные отверстия прямоугольной формы. Традиционные физические кнопки были перемещены под широкоформатный мультимедийный экран.

Эксперты полагают, что под капотом автомобиля останутся работать те же силовые агрегаты. В частности, речь идёт о моторах с мощностью от 435 до 635 лошадиных сил. Примечательно, что в ряду останется и гибридная установка, которая форсирована до 449 лошадиных сил. Её аккумуляторы можно заряжать от обычной розетки.