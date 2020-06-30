Porsche Тaycan получил базовую версию

Фото: Porsche

В Поднебесной состоялась официальная презентация автомобиля Тaycan. Сначала новинка поступит в продажу в Китае, позже география реализации будет расширена.

Так, базовая модификация кроссовера получила единственный электродвигатель, который будет располагаться на задней оси. Он имеет мощность в 408 лошадиных сил, а за автономность движения отвечает аккумулятор на 79,2 кВт в час – это обеспечивает автомобилю возможность преодолеть расстояние в 414 километров. Альтернативным вариантом является возможность приобретения авто с двигателем на 476 лошадиных сил.

Что касается показателей динамики, то их рассекретили только для старшей модификации. Машина сможет добраться до первой сотни за 5.4 секунды. Максимальная скорость движения составляет 230 километров в час. На китайском рынке автомобили будут продаваться по цене от 8 миллионов 800 тысяч рублей. Ранее ходили слухи, что электрокар доберётся и до России, но, фирма пока эти данные не подтверждала.