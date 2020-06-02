Обновленный Audi Q7 вышел в продажу в России

Фото: Audi

Audi объявила о старте продаж в России обновленного кроссовера Q7. Автомобиль доступен для покупателей в единственной версии 40 TDI с 3-литровым турбодизельным агрегатом на 249 лошадиных сил, а также в пяти- и семиместном исполнениях.

Обновленный Q7 отличается от своего предшественника слегка переработанным дизайном и более технологичным интерьеров в стиле флагмана Q8. Узнать кроссовер со стороны можно по светодиодной головной оптике с другим «рисунком», новым бамперам, иной решетке радиатора и модернизированным задним фонарям, объединенным хромированной планкой.

Автомобиль оснастили пакетом электронных помощников водитель Audi Pre sense front, 19-дюймовыми колесными дисками и информационно-развлекательной системой MMI Radio Plus с двумя сенсорными дисплеями на 10,1 и 8,6-дюйма.

Приводит в движение кроссовер безальтернативный 3-литровый «турбодизель» мощностью 249 лошадиных сил, работающий в паре с системой полного привода.

Стоимость базовой комплектации начинается от 4 миллионов 805 тысяч рублей.