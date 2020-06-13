Новый Nissan X-Trail: дата дебюта и первые фото

Фото: Nissan

Nissan опубликовал официальный тизер нового, четвертого по счету поколения кроссовера X-Trail, попутно назвав дату и время его дебюта. Автомобиль будет показан в США под названием Rogue в понедельник, 15 июня, в 16:00 по московскому времени.

Спустя несколько часов с анонса презентации в Сети появились первые фотографии нового X-Trail (Rogue), сделанные во время фирменной фотосессии.

Напомним, ранее стало известно, что новое поколение X-Trail (Rogue) получит доработанный 2,5-литровый атмосферный двигатель от седана Altima мощностью 190 лошадиных сил. Других технических подробностей о новинке пока нет.

В продажу в США и Японии автомобиль поступит уже этой осенью, а до европейского рынка доберется не раньше 2021 года.